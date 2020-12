Jak poinformował serwis "Calciomercato.com", SSC Napoli jest gotowe obniżyć cenę za Arkadiusza Milika. Polski napastnik, któremu wraz z końcem sezonu kończy się kontrakt z klubem wyceniany był dotąd przez włodarzy na około 18 milionów euro.

Milik nie został przez klub z Neapolu zgłoszony do rozgrywek Serie A i Ligi Europy. Szefostwo chce go sprzedać w zimowym okienku, gdyż jest to ostatnia okazja, by móc cokolwiek na tym ruchu zarobić. Aurelio De Laurentis zaznaczał jednak dotąd wyraźnie, że interesuje go kwota w okolicach 18 milionów euro.

Mimo pojawiających się w mediach sygnałów o zainteresowaniu ze strony Juventusu czy Tottenhamu, konkretów wciąż brakowało, co zmusza obecnego pracodawcę napastnika do obniżenia ceny. Według "Calciomercato" Napoli odda Polaka już za 8-10 milionów.



Według doniesień serwisu nasila się także zainteresowanie snajperem ze strony Atletico Madryt, które już wcześniej sygnalizowało, że chętnie widziałoby gracza w swoich szeregach.



