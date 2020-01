Arkadiusz Milik zwrócił się w mediach społecznościowych ze wsparciem do Nicolo Zanioli, który zerwał więzadła krzyżowe w kolanie. Polski napastnik dwukrotnie zmagał się już z tą koszmarną kontuzją.

Zaniolo fatalnej kontuzji nabawił się w spotkaniu AS Roma z Juventusem Turyn. 20-letnia nadzieja włoskiej piłki usłyszała fatalną diagnozę - zerwane więzadła krzyżowe w kolanie. To oznacza około półroczną przerwę, przez co Włoch najprawdopodobniej straci możliwość gry na Euro 2020.

O tym, jak trudno jest piłkarzowi w takiej sytuacji, najlepiej wie Arkadiusz Milik. Snajper Napoli dwukrotnie musiał przezwyciężyć paskudny uraz, gdy zrywał więzadła w kolanie w październiku 2016 i wrześniu 2017 roku.

- Wiem, jak to jest... Ale wiem też, że dzięki sile i pasji będziesz silniejszy niż wcześniej. Do zobaczenia na mistrzostwach Europy, trzymaj się Nicolo - napisał na Twitterze Milik, wierząc, że młody Włoch wróci do pełni się jeszcze przed wielkim turniejem.

Zaniolo, najczęściej grający na pozycji skrzydłowego, w zeszłym sezonie był objawieniem Serie A. 20-latek zaliczył też znakomite wejście do reprezentacji Włoch, w pięciu pierwszych spotkaniach zdobywając dwa gole.



