Arkadiusz Milik żegna się powoli z ekipą SSC Napoli i najprawdopodobniej zależy mu na jak najszybszym znalezieniu nowego pracodawcy. Polak jest bowiem w Neapolu krytykowany nie tylko przez trenera, ale i media. Dziennikarz Umberto Chiariello w ostrych słowach odniósł się do postawy Polaka, sugerując, że zasłużył on na to, by wymierzyć mu "moralny policzek".

Nie tak dawno, bo po przegranym 0-2 meczu 37. kolejki Serie A z Interem Mediolan, sporo do zarzucenia miał Milikowi trener Napoli Gennaro Gattuso.

- W tym meczu Milik nie zrobił niemal niczego. Oczekuję od niego o wiele więcej. Zdecydowanie brakowało nam charakteru - stwierdził podczas pomeczowej konferencji prasowej.

Na tym nie skończył się jednak festiwal cierpkich słów pod adresem polskiego napastnika, który w wieńczący sezon starciu z Lazio zasiadł wśród rezerwowych i ostatecznie nie pojawił się na murawie.

Zdaniem włoskiego dziennikarza Umberto Chiariello było to słuszne rozwiązanie, a Milik nie zasługiwał na szansę także w poprzednich spotkaniach.