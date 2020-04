Włoskie media są przekonane, że Arkadiusz Milik zamieni Napoli na Juventus. Rzekomo miał już ustalić warunki kontraktu z mistrzem Włoch. Menedżer Polaka David Pantak tonuje nastroje.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rekordzista potrzebował tylko 8 sekund. Oto najszybsze bramki w historii Bundesligi. Wideo Eleven Sports

Media w Italii już od wielu tygodni łączą Milika z Juventusem. Zdjęcia 26-letniego napastnika pojawiały się ostatnio na okładkach sportowych gazet w kontekście transferu do Turynu.

Reklama

W poniedziałek Włosi podali nawet, że Polak już uzgodnił warunki indywidualnej umowy z Juventusem, a teraz muszą porozumieć się kluby.

Błyskawicznie po tych doniesieniach głos zabrał menedżer Milika, nieco stopując zapędy włoskich dziennikarzy.



- Biorąc pod uwagę wszystko, co pojawiło się w mediach w ostatnich kilku dniach, chcę wyjaśnić, że są to tylko plotki. Niektóre z nich nawet okazują brak szacunku Napoli jako klubowi - powiedział David Pantak.

Jak podkreślił, mimo trudnych rozmów z dotychczasowym klubem, wciąż nie jest przesądzone, że Milik opuści Neapol. - Jestem w stałym kontakcie z dyrektorem sportowym Napoli, a nasze rozmowy na temat przedłużenia kontraktu wciąż są aktywne - zaznaczył Pantak.

- Pod koniec tego trudnego okresu dla wszystkich spotkamy się i spróbujemy znaleźć rozwiązanie. Tylko w przypadku, gdy nie będzie można go znaleźć, wymyślimy wspólne rozwiązanie dla dobra gracza i klubu - powiedział menedżer Milika.



Umowa Polaka z Napoli kończy się 30 czerwca 2021 roku. Stronom wciąż nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie nowego kontraktu.

Nie oznacza to jednak, że klub z Neapolu pozbędzie się Milika za grosze i to jeszcze do największego rywala w lidze. Szefowie Napoli będą oczekiwać za naszego napastnika co najmniej 35 mln euro.



Po 26 kolejkach Serie A w tym sezonie Milik ma na koncie dziewięć bramek.



Zdjęcie Arkadiusz Milik / AFP

WS