Znany włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio poinformował, że Arkadiusz Milik pozostaje głównym celem transferowym Juventusu. Polak miał już ustalić warunki indywidualnego kontraktu ze "Starą Damą", a finalizacja transakcji zależy już tylko od osiągnięcia porozumienia między SSC Napoli i mistrzem Włoch.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. TOP 5 bramek 35. kolejki (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

To, że Milik w przyszłym sezonie nie będzie bronił barw Napoli, jest już niemal pewne. Z utratą swojego podopiecznego pogodził się już nawet trener Gennaro Gattuso.

Reklama

- Trudno znaleźć lepszego gracza niż Milik. Jednakże, kiedy piłkarz uważa, że jego czas w klubie dobiegł końca i chce zmiany scenerii, to trzeba go słuchać" - mówił szkoleniowiec Napoli podczas jednej z konferencji prasowych .

Wciąż nie możemy być pewni tego, kto zostanie nowym pracodawcą Milika, lecz w jego przypadku wszystkie drogi prowadzą do... Turynu! Mimo zainteresowania wielu innych klubów - między innymi Atletico Madryt - to Juventus zdaje się najgorliwiej zabiegać o zakontraktowanie snajpera "Azzurrich".

Potwierdzają to informacje Gianluki Di Marzio, który donosi, że Milik uzgodnił już szczegóły dotyczące umowy z mistrzem Włoch. By mogła ona wejść w życie, równie sprawnie muszą potoczyć się jednak także negocjacje na linii Napoli - Juventus, a to wcale nie jest takie oczywiste.