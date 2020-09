Saga transferowa z Arkadiuszem Milikiem w roli głównej prawdopodobnie zmierza do końca. Włoskie media informują o porozumieniu reprezentanta Polski z AS Roma i szczegółowych testach medycznych. Transfer napastnika do ekipy z Rzymu, pozwoli również zmienić klub Edinowi Dżeko. Bośniak ma bowiem trafie do Juventusu.

Jak twierdzi "La Gazzetta dello Sport" Arkadiusz Milik osiągnął porozumienie z AS Roma i teraz czeka go seria szczegółowych badań przed ewentualnym podpisaniem kontraktu. Reprezentant Polski będzie musiał udać się Innsbrucka, gdzie zostaną sprawdzone kolana napastnika po dwóch zerwaniach więzadeł krzyżowych podczas gry w Napoli.



Klub spod Wezuwiusza ma łącznie otrzymać za Polaka 25 milionów euro. Według mediolańskiego dziennika w kwotę tę wlicza się wypożyczenie piłkarza (3 miliony euro), opłata za kartę (15 milionów euro) i potencjalne bonusy (łącznie 9 milionów euro). Ponadto szeregi Napoli mają wzmocnić juniorzy - Simone Modugno i Samuele Meloni. W rzymskiej ekipie Milik ma zarabiać 4,5 miliona euro za sezon oraz otrzymać 500 tysięcy euro premii.



"La Gazzetta" dodaje, że przed przejściem do Romy, Milik będzie musiał przedłużyć kontrakt z Napoli, co jest wymagane do wypożyczenia zawodnika. Następnie klub i zawodnik będą musieli dojść również do porozumienia w sprawie kary za bunt z 5 listopada. Reprezentant Polski ma być skłonny zapłacić 200 tysięcy euro grzywny, lecz jego warunkiem jest umorzenie wszystkich pozwów cywilnych o naruszenie wizerunku. Te również zostały wniesione przez "Azzurrich" po odmowie udania się na zgrupowanie i bunt w ekipie z Neapolu.



