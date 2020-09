Wszystko miało już być ustalone, jednak sytuacja ponownie wróciła do stanu początkowego. Włoskie media twierdzą, że Arkadiusz Milik nie złożył podpisu pod lukratywnym kontraktem zaproponowanym przez AS Roma

Jak donosi "La Gazzetta dello Sport", Arkadiusz Milik prawdopodobnie odrzucił ofertę AS Roma. W porannym wydaniu dziennik twierdził jeszcze, że podpisanie kontraktu z reprezentantem Polski to kwestia czasu. Napastnik miał zarabiać pięć milionów euro za sezon, natomiast "Giallorossi" byli skłonni zapłacić Napoli za około 25 milionów euro.



Dla rzymian ewentualna odmowa Milika stanowi również problem z innego powodu. Jego dołączenie do klubu miało otworzyć drogę na wymianę Edina Dżeko za Mattię De Sciglio z Juventusu. Polski atakujący miał zastąpić Bośniaka, a w obecnej sytuacji transfer może nie wypalić. Juventus czeka również na rozwój sytuacji z Luisem Suarezem.



Urugwajczyk osiągnął porozumienie ze "Starą Damą", jednak nadal pozostaje kwestia rozwiązania kontraktu z FC Barcelona i zdobycia włoskiego obywatelstwa. Napastnik "Dumy Katalonii" może się o nie ubiegać ze względu na ślub z obywatelką Włoch, niemniej procedury również zajmują dużo czasu, a w innym przypadku jego przejście jest niemożliwe.



Juventus pozyskał bowiem w tym okienku Amerykanina Westona McKennie i nie może mieć w kadrze większej ilości graczy spoza Unii Europejskiej. Wcześniej Milikiem zainteresowany był również Tottenham i londyńska ekipa może ponownie zainteresować się transferem Polaka.



