Komplikuje się sprawa przenosin Arkadiusza Milika do Juventusu. "Stara Dama” nie stawia tylko na Polaka. Szuka także innych opcji do wzmocnienia ataku. Zainteresowana jest m.in. Duvanem Zapatą z Atalanty Bergamo.

Milik jest zdecydowany na przenosiny do Turynu. Pojawiały się nawet doniesienia, że ustalił wysokość kontraktu ze "Starą Damą".



Problem w tym, że nie ma porozumienia między klubami odnośnie kwoty odstępnego. Napoli chciałoby uzyskać za Polaka od 40 do 50 milionów euro. To kwota nazbyt wygórowana dla Juve.



Niewykluczone, że Juventus zdecyduje się na tańszą opcję. Ma nią być napastnik Atalanty Duvan Zapata.

Kolumbijczyk zdobył w tym sezonie 17 bramek. Według informacji "Corriere dello Sport" miałby kosztować ok. 30 milionów euro. Dodatkowo do Bergamo miałby się przenieść bramkarz Mattia Perin, który obecnie jest wypożyczony do Genoi.

Włoscy dziennikarze twierdzą, że Mauricio Sarri szuka napastnika silnie zbudowanego i grającego fizycznie. Te wymagania spełnia właśnie Zapata. Ale spełnia je też Milik.



