Transfer Arkadiusza Milika tym razem znajduje się w zdecydowanie najbardziej zaawansowanej fazie od czasów rozpoczęcia sagi z reprezentantem Polski w roli głównej. Napastnik udał się właśnie na specjalistyczne testy i jeśli one wypadną dobrze, to przeniesie się do AS Roma.

Dzisiaj "La Gazzetta dello Sport" informowała, że Arkadiusz Milik musi wykonać przed transferem do AS Roma specjalistyczne badania kolan. Polski napastnik dwukrotnie miał zerwane więzadła i, jak twierdzą włoskie media, testy zostaną przeprowadzone pod Innsbruckiem.



Polski napastnik miał już osiągnąć pełne porozumienie z Romą i przejdzie do "Giallorossich" łącznie za około 25 milionów euro. Ekipę z Rzymu ma natomiast opuścić Edin Dżeko i przenieść się do Juventusu. Właśnie dzięki temu Milik ma sporą szansę na regularną grę w pierwszym składzie.



Włoskie media opublikowały nagranie potwierdzające pobyt Milika w Rzymie i lot na dodatkowe badania.

Milik wcześniej łączony był z Juventusem, jednak "Stara Dama" zrezygnowała z transferu Polaka przez zmianę trenera i uciążliwe negocjacje z Napoli. Napastnik w barwach "Azzurrich" łącznie rozegrał 122 spotkania, podczas których zdobył 48 bramek i zaliczył pięć asyst.



PA