Jak informują dziennikarze "Corriere della Sera", Arkadiusz Milik ponownie znalazł się w kręgu zainteresowań Juventusu Turyn. Napastnik SSC Napoli w swoim obecnym klubie od dawna odstawiony jest na boczny tor.

Milik nie został przez drużynę z Neapolu zgłoszony do rozgrywek Serie A i Ligi Europy. Ostatni mecz w barwach zespołu rozegrał w lipcu. Klub bardzo chce wykorzystać zimowe okienko, by sprzedać napastnika, gdyż to absolutnie ostatnia szansa by zarobić na jego transferze. W czerwcu wygasa bowiem jego umowa i nowy pracodawca będzie mógł po niego sięgnąć bez sumy odstępnego.

Aurelio De Laurentis chciałby zarobić na sprzedaży zawodnika kilkanaście milionów euro. Póki co jednak zdecydowanych kupców brakuje, a w mediach pojawiają się jedynie plotki. Milik łączony był już m.in. z Interem Mediolan i Atletico Madryt, a w grze o gracza ma być także, jeżeli wierzyć doniesieniom "Corriere della Sera" Juventus.



Drużyna ze stolicy Piemontu ma w tym sezonie problem ze zdobywaniem goli. Poza Cristiano Ronaldo, który trafiał aż dziesięciokrotnie najlepszym strzelcem ekipy pozostaje Alvaro Morata z zaledwie trzema trafieniami. Ten jest jednak często krytykowany za swoją nieskuteczność, której pokaz dał chociażby w ostatnim meczu ligowym z Atalantą Bergamo. Dodatkowo, Hiszpan jest jedynie wypożyczony z Atletico Madryt.



