Włodarze Napoli nie chcą, aby Arkadiusz Milik odszedł do innego klubu w Serie A. Gdyby negocjacje z napastnikiem załamały się, to "Azzurri" zdecydowanie przychylniej będą patrzeć na oferty z Anglii.

Sytuacja Arkadiusza Milika w Napoli jest obecnie bardzo zawiła. Polski napastnik miał otrzymać niedawno ultimatum od klubu spod Wezuwiusza - jeżeli nie zdecyduje się podpisać kontraktu, to "Azzurri" umieszczą go na liście transferowej.



Jak twierdzi dziennik "La Reppublica", Aurelio De Laurentiis nie będzie jednak chętny, oddać Polaka do innego klubu Serie A. Nie jest bowiem tajemnicą, że o transfer Milika zabiega były trener Napoli - a obecny szkoleniowiec Juventusu - Maurizio Sarri.



Włodarze Napoli nie są jednak przekonani, czy oddanie napastnika do bezpośrednich ligowych rywali jest najlepszym rozwiązaniem. Zwłaszcza, że Milik znalazł się na celowniku Atletico, Schalke czy kilku klubów z Premier League.



Nowa oferta Napoli dla Milika miała opiewać o 5 milionów euro rocznie więcej. Według "La Gazzetty dello Sport" obowiązywałaby do 2024 roku, a reprezentant Polski dostał około 20 dni na odpowiedź.