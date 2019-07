To może być gorące lato w Milanie, a szczególnie w ataku. "Rossoneri" starają się o ściągnięcie z Atletico Argentyńczyka Angela Correi, co w praktyce oznaczałoby, że z klubem mogą pożegnać się Patrick Cutrone i André Silva. Na razie pewne miejsce w wyjściowej jedenastce ma Krzysztof Piątek.

To byłaby bardzo duża zmiana. Nowy trener Marco Giampaolo szuka dla Polaka partnera w ataku, bo wiele wskazuje na to, że będzie chciał grać dwoma atakującymi. Jak pisaliśmy ostatnio, były szkoleniowiec Sampdorii zamierza też uczynić z Piątka "napastnika totalnego" - takiego, który będzie miał więcej kontaktów z piłką, a nie tylko czekał na podania od kolegów.

Pytanie, które jest cały czas otwarte dotyczy tego, z kim Polak ma tworzyć parę w ataku. Najnowszy trop prowadzi do Angela Correi, mającego jeszcze długoletni kontrakt z Atletico. Cena za Argentyńczyka jest jednak wysoka - nawet 55 mln euro. Przed rokiem madrytczycy odrzucili już ofertę z Barcelony, która opiewała na ok. 43 miliony plus 5 mln bonusów.

Dlaczego teraz miałoby się udać Milanowi i jak sfinansować taką operację. Okazuje się, że poważnie brana pod uwagę jest opcja z oddaniem dwóch napastników - Patrickiem Cutrone zainteresowany jest Wolverhampton i byłby w stanie wyłożyć 25 milionów, z kolei Andre Silca jest na celowniku Monaco. Jak twierdzą włoskie media, Milan byłby w stanie go puścić za podobną kwotę, a nawet trochę wyższą (do 30 milionów).

Czy to oznacza, że Krzysztof Piątek będzie miał nowego partnera w ataku "Rossonerich".



