Aurelio Andreazzoli został zwolniony z funkcji trenera Genoi - poinformował występujący w lidze włoskiej klub, którego piłkarzem jest Filip Jagiełło. Zapowiedziano, że w ciągu kilku godzin podane zostanie nazwisko następcy, którym - według mediów - będzie Thiago Motta.

Władze Genoi postanowiły zwolnić Andreazzoliego, który został zatrudniony w czerwcu, po niedzielnej wyjazdowej porażce z Parmą 1:5. Drużyna z sześciu ostatnich meczów w Serie A przegrała pięć, a w jednym zanotowała remis. Po ośmiu kolejkach ma na koncie pięć punktów i zajmuje 19., przedostatnie miejsce w tabeli.

Jagiełło, choć zawodnikiem tego klubu jest od 31 stycznia, to do drużyny dołączył - tak jak Andreazzoli - latem. Reprezentant Polski do lat 21 w rundzie wiosennej występował jednak w KGHM Zagłębie Lubin na zasadzie wypożyczenia. Zawodnikiem Genoi od lata jest także Paweł Jaroszyński, ale on z kolei obecnie przebywa na wypożyczeniu w rywalizującym w Serie B US Salernitana 1919.

Jak podają media, Motta przebywa obecnie w Genui. Były reprezentant Włoch w sezonie 2008/09 grał w zespole z tego miasta, a potem bronił barw m.in. Barcelony, Interu Mediolan i Paris Saint Germain. Po zakończeniu kariery w ubiegłym roku był szkoleniowcem młodzieżowej drużyny we wspomnianym klubie ze stolicy Francji.