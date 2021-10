O spodziewanym angażu Andrei Pirlo szerzej donosi piątkowe wydanie "La Gazetta dello Sport". Jej zdaniem dni trenera Davide Ballardiniego są w klubie z Genui policzone.



Na razie postawiono ultimatum - jeśli zespół nie zdobędzie czterech punktów w dwóch nadchodzących kolejkach Serie A, Bellardini straci posadę. Najbliżsi rywale ekipy z Ligurii to Venezia i Empoli.



W tabeli Genoa plasuje się obecnie na trzecim miejscu od końca, co oznacza lokatę spadkową. W 10 spotkaniach tylko raz sięgnęła po komplet punktów, połowę gier zakończyła porażką.

Andrea Pirlo na celowniku Genoi

Jeśli drużynę przejmie niebawem Pirlo, będzie to dopiero jego drugie podejście do pracy z zespołem seniorów,. W sezonie 2020/21 prowadził Juventus Turyn. Zajmując w lidze dopiero czwarte miejsce, przerwał złotą passę - wcześniej "Stara Dama" świętowała dziewięć kolejnych tytułów mistrza Włoch.



Jeszcze niedawno Pirlo wymieniany był w gronie pretendentów do objęcia schedy po Ronaldzie Koemanie w Barcelonie. Ten trop w ostatnich dniach wyraźnie jednak stracił na aktualności.



UKi



