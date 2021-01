Niepokój w obozie Juventusu Turyn. Od pierwszego zespołu w trybie nagłym odsunięty został Alex Sandro. U podstawowego defensora "Starej Damy" zdiagnozowano zakażenie koronawirusem.

Zawodnik przechodzi infekcję niemal bezobjawowo. Nie czuł się jednak całkiem dobrze. Z tego powodu zdecydowano się wykonać u niego test. Wynik okazał się pozytywny.

"Piłkarz został już odsunięty od zespołu i znajduje się w izolacji. Klub jest w stałym kontakcie z władzami sanitarnymi, by umożliwić skuteczną realizację protokołów, które pozwolą na prowadzenie działań szkoleniowych i piłkarskich pierwszego zespołu" - czytamy w oficjalnym komunikacie Juventusu.

Brazylijczyk, który w tym miesiącu skończy 30 lat, w niedzielę zagrał w ligowym meczu z Udinese, wygranym przez turyńczyków 4-1. Na murawie przebywał do 83. minuty.

Nie ma na razie informacji o innych zakażeniach w zespole, którego zawodnikiem jest również Wojciech Szczęsny. We wtorek należy się jednak spodziewać kolejnego komunikatu w tej sprawie.

Na tę chwilę wiadomo na pewno, że Alex Sandro nie zagra w środowym hicie Serie A. Na San Siro dojdzie do starcia liderującego Milanu z piątym w tabeli Juventusem. "Bianconeri" tracą do ekipy ze stolicy Lombardii 10 punktów, ale mają do rozegrania jeden mecz więcej.

UKi

