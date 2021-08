O możliwym transferze Florenziego do Milanu włoskie media donosiły już od dłuższego czasu, jednak dopiero teraz do internetu trafiło potwierdzenie w tej sprawie. Zawodnik został zaprezentowany w mediach społecznościowych zespołu z Lombardii w stylu znanym z gier komputerowych - jego zdjęcie opatrzono napisem "nowy zawodnik odblokowany":

Alessandro Florenzi na kolejnym wypożyczeniu

Alessandro Florenzi jest wychowankiem AS Roma i to w barwach tego zespołu debiutował w 2011 roku w najwyższej włoskiej klasie rozgrywkowej. Ostatnie dwa lata spędził jednak na wypożyczeniach - najpierw swoich sił próbował w hiszpańskiej Valencii, a potem trafił do Paris Saint-Germain. Z paryską drużyną sięgnął po wicemistrzostwo kraju.



W ostatnim sezonie prawemu obrońcy udało się strzelić dwie bramki w Ligue 1, zanotował także jedną asystę. Tego lata wziął także udział z reprezentacją Włoch w Euro 2020 ("Squadra Azzurra" sięgnęła po mistrzostwo), po którym udał się na dłuższy wypoczynek, w związku z czym ominęły go przedsezonowe sparingi "Giallorossich".



Reklama

AC Milan chce znów zdobyć mistrzostwo

W Milanie Florenzi grać będzie przynajmniej do końca czerwca 2022 roku, lecz ACM zachował sobie prawo do wykupienia gracza po najbliższym sezonie. Opłata za wypożyczenie wyniosła 1 mln euro. Piłkarz w barwach "Rossonerich" występować będzie z numerem 25 na plecach.



AC Milan zaliczył bardzo udany sezon 2020/2021 zwieńczony wicemistrzostwem Włoch. W tym roku mediolańczycy mają wielką ochotę na powrót na mistrzowski tron i "przeskoczenie" w tabeli swoich największych rywali - Interu Mediolan oraz Juventusu, który wcześniej przez lata dominował w Serie A.

Zdjęcie Alessandro Florenzi został niedawno mistrzem Europy / Pool AFP/Associated Press/East News / East News

PaCze