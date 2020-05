Adrien Rabiot postanowił przeprowadzić jednoosobowy strajk i mimo poleceń klubu odmówił powrotu do Turynu. Chce w ten sposób wyrazić swój bunt względem obniżki pensji - związanej z pandemią koronawirusa - a do wszystkiego namówiła go jego mama, a zarazem menedżerka Veronique.

Kobieta może kolejny raz poważnie namieszać w karierze swojego syna i choć formalnie ma dbać o jego interesy, Rabiot na jej działaniach najczęściej wcale nie wychodzi korzystnie.

Wystarczy przypomnieć sobie, co działo się w poprzednim sezonie, gdy po nieudanych negocjacjach dotyczących nowego kontraktu z PSG Francuz wylądował w paryskim "klubie kokosa". Latem ubiegłego roku przeniósł się natomiast za darmo do Juventusu.

Z powodu pandemii koronawirusa rozgrywki zostały zawieszone po rozegraniu 26 kolejek. Przymusowa przerwa to dla wszystkich klubów prawdziwy cios, zwłaszcza finansowy, dlatego wielu piłkarz zdecydowało się wesprzeć swój klub w tym trudnym okresie.

Nie inaczej było w Juventusie. Już pod koniec marca klub Wojciecha Szczęsnego ogłosił, że porozumiał się z drużyną w sprawie redukcji apanaży . Zawodnicy mistrza Włoch zrezygnowali z czteromiesięcznej pensji.

Wydawać by się mogło, że szatnia "Starej Damy" jednogłośnie przystała na takie warunki. Okazuje się jednak, że jest inaczej. Jak donosi "La Stampa", Rabiot wciąż nie może pogodzić się ze stratą części wynagrodzenia i w ramach strajku postanowił nie wracać do Turynu, mimo nawoływań klubu.