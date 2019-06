Juventus bliski pozyskania kolejnego pomocnika. Pierwszym transferem klubu z Turynu po zatrudnieniu Maurizio Sarriego ma zostać Adrien Rabiot.

Francuz nowego klubu szuka od kilku miesięcy. Zimą zdecydował, że nie przedłuży wygasającego 30 czerwca kontraktu z Paris Saint-Germain. Taki wybór poskutkował odsunięciem go od pierwszej drużyny - w lidze po raz ostatni zagrał 5 grudnia.



Od tamtej pory był łączony z przenosinami do FC Barcelona, Realu Madryt czy Bayernu Monachium. Według "La Gazzetta dello Sport" 24-letni piłkarz nową przystań znajdzie jednak w Turynie. Ma być pierwszym piłkarzem, którego klub zatrudni po podpisaniu kontraktu z Sarrim, nowym szkoleniowcem "Starej Damy".



Juventus nie będzie musiał zapłacić za Rabiota tzw. sumy odstępnego, ale Francuz ma zgarnąć 10 milionów euro premii za podpisanie kontraktu. Jego mama, Veronique, która w imieniu syna prowadziła rozmowy z Włochami, wynegocjowała mu też pensję siedmiu milionów euro rocznie.



Rabiot to drugi środkowy pomocnik, który na zasadzie wolnego transferu trafi tego lata do zespołu mistrza Włoch. Wcześniej na podobnej zasadzie klub Wojciecha Szczęsnego przejął Aarona Ramseya z Arsenalu.



