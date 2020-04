Adam Nawałka wierzy w Arkadiusza Milika. Były selekcjoner reprezentacji Polski twierdzi, że gdyby napastnik Napoli przeszedł do Juventusu, to zrobiłby ogromny krok w przód.

Milik jest najlepszym strzelcem Napoli w Serie A w tym sezonie. W 16 meczach strzelił dziewięć goli. Trzy razy trafił też w czterech występach w Lidze Mistrzów.

Dobre występy zwróciły na niego uwagę większych klubów. Mówi się, że Polak może trafić do Juventusu. Były trener piłkarza Adam Nawałka twierdzi, że gdyby zdecydował się na taki ruch, byłby to dla niego spory krok w przód.

- Nie wiem, jakie ma plany. Myślę, że gdyby przeszedł do Juventusu, zrobiłby ogromny krok w przód w swojej karierze. Byłby to dla niego ogromny postęp - powiedział były selekcjoner reprezentacji Polski w rozmowie z "Europa Calcio".

- Wszyscy gracze dążą do profesjonalnego rozwoju. Dla Milika, biorąc pod uwagę to, co pokazał, byłby to najlepszy moment, żeby przejść do Juventusu lub innego czołowego klubu - dodał szkoleniowiec.