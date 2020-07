Real Madryt zgodził się na odejście Achrafa Hakimiego do Interu Mediolan. Kwota odstępnego ma wynosić około 40 mln euro oraz pięć milionów w bonusach.

Hakimi podpisał z Interem aż pięcioletni kontrakt. Nowa umowa bocznego obrońcy wygasa dopiero 30 czerwca 2025 roku.

Prawy defensor był przez ostatnie dwa lata wypożyczony z Realu Madryt do Borussii Dortmund, gdzie wyrobił sobie łatkę jednego z najlepszych piłkarzy na swojej pozycji w Europie. Jest sporym zaskoczeniem, że "Królewscy" nie chcieli mieć tego zawodnika u siebie, ponieważ Hakimi mógłby być realnym konkurentem dla Daniego Carvajala.

Według informacji włoskich mediów Inter miał zapłacić za Hakimiego 40 mln euro, a także kolejnych pięć w bonusach. 28-krotny reprezentant Maroka dla Borussii zagrał 73 razy, notując 12 bramek i 17 asyst. To znakomite liczby, jak na prawego defensora.



Co ważne, Hakimi może grać także jako wahadłowy, a nawet skrzydłowy - a Inter często zmienia ustawienie nawet w trakcie meczów.



Marokańczyk jest kolejnym sporym nazwiskiem, jakie w ostatnim czasie trafiło do Mediolanu. Wcześniej Inter sprowadził do siebie m.in. Christiana Eriksena, Romelu Lukaku, Diego Godina oraz Ashleya Younga.





Zdjęcie Achraf Hakimi / Getty Images

