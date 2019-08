Serie A. ACF Fiorentina - SSC Napoli 3-4. Grad bramek w "polskim meczu"

Mnóstwo bramek i widowisko na największym poziomie - to właśnie oglądali kibice zgromadzeni w sobotni wieczór na stadionie Fiorentiny, która podejmowała Napoli. Carlo Ancelotti może być zadowolony ze swoich podopiecznych - neapolitańczycy pokonali gospodarzy aż 4-3. Cały mecz rozegrał Piotr Zieliński, Arkadiusza Milika z powodu problemów zdrowotnych zabrakło w kadrze meczowej, a Szymon Żurkowski, który latem dołączył do Fiorentiny, oglądał to spotkanie z perspektywy ławki rezerwowych. W barwach „Violi” zadebiutował za to Franck Ribery, a Bartłomiej Drągowski wybiegł w pierwszym składzie.

Ten, kto uważa że włoska futbol jest nudny, a piłkarze na Półwyspie Apenińskim skupiają się tylko na bronieniu dostępu do własnej bramki, powinien obejrzeć powtórkę tego spotkania. Drużyny Fiorentiny i Napoli otworzyły ten sezon w niezwykle widowiskowy sposób, choć powody do radości może mieć tylko ekipa Zielińskiego i Milika, która zainkasowała komplet punktów.

Pierwsze słowo należało do gospodarzy - już w 9. minucie Fiorentina objęła prowadzenie po rzucie karnym, wykorzystanym przez Ericka Pulgara. Jednobramkowy wynik utrzymywał się do 38. minuty, kiedy Dries Mertens dał podopiecznym Ancelottiego wyrównanie. Kilka chwil później było już 1-2. Arbiter podyktował kolejną "jedenastkę", tym razem dla przyjezdnych. Decyzja ta była nieco kontrowersyjna, lecz nieodwołalna, a piłkę do siatki posłał z karnego Lorenzo Insigne.

Największe emocje czekały nas jednak po przerwie. W 52. minucie do remisu doprowadził Nikola Milenković, jednakże radość Fiorentiny szybko ugasił swoim trafieniem Jose Callejon. Nadzieję w serca kibiców "Violi" wlał jeszcze później Kevin Prince Boateng, ale odpowiedź Napoli po raz kolejny była błyskawiczna. Dwie minuty po golu reprezentanta Ghany piłkę do siatki wpakował Insigne, kompletując dublet, i zapewniając Napoli zwycięstwo na inaugurację rozgrywek Serie A.

