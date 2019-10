Lazio wygrało z Fiorentiną 2-1. Całe spotkanie rozegrał Bartłomiej Drągowski, który dwoił się i troił, ale ostatecznie drużyna z Rzymu wywozi z Toskanii trzy punkty. W końcówce meczu polski bramkarz obronił rzut karny.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. SPAL - Napoli 1-1 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Spotkanie Fiorenitny z Lazio zapowiadało się bardzo ciekawie. Obie drużyny zgłaszają akces do gry w czołówce Serie A a po dzisiejszej wygranej Romy, "Giallorossi" odskoczyli na trzy punkty Lazio i Fiorentinie, które mają taką samą liczbę punktów.

Reklama

W bramce ekipy z Florencji występuje Bartłomiej Drągowski, który stanął dziś przed ciężkim zadaniem. Polski bramkarz w meczu z Lazio musiał zatrzymać najskuteczniejszego obecnie strzelca Serie A - Ciro Immobile.

Obie drużyny rozpoczęły mecz z wyraźną ochotą do gry. W pierwszych fragmentach spotkania wyraźnie dominowali zawodnicy Lazio. Już w 1. minucie spotkania Drągowski musiał się mocno wyciągnąć, aby zablokować dośrodkowanie Senada Lulicia. Podopieczni Simone Inzaghiego zdobyli optyczną przewagę i jako pierwsi trafili do siatki.

Sędzia nie uznał, jednak gola zdobytego przez Immobile, bowiem Włoch w momencie podania znajdował się na zdecydowanym spalonym. W 22. minucie spotkania reprezentant Italii zrekompensował się i zagrał prostopadłą piłkę do dobrze wchodzącego w pole karne Joaquina Correi. Argentyńczyk wyszedł sam na sam z polskim bramkarzem, okiwał go i trafił do pustej bramki.

Lazio mogło podwyższyć wynik spotkania kilka chwil po zdobyciu pierwszej bramki. Correa rozegrał bardzo ładną akcję z Lusiem Alberto. Argentyńczyk oddał strzał z bardzo bliskiej odległości, jednak świetnie interweniował Drągowski.

Stracona bramka zadziała orzeźwiająco dla piłkarzy Fiorentiny i w 27. minucie spotkania podopieczni Vincezno Montelli zdołali wyrównać. Franck Ribery zagrał dobrą piłkę z bocznej strefy boiska, wprost do Federico Chiesy, który precyzyjnym strzałem pokonał Thomasa Strakoshę.

Spotkanie w końcowej fazie pierwszej połowy bardzo zaostrzyło się i w ciągu niespełna kilku minut, sędzia ukarał trzech graczy żółtymi kartkami. Mecz nadal był bardzo szybki i obie strony ani na chwilę nie chciały odpuścić.



Serie A - wyniki, terminarz, tabele

Drużyny po przerwie starały się utrzymywać w wysokie tempo gry. Piłkarze Lazio nadal delikatnie przeważali i w 59. minucie ponownie sprawdzili czujność Drągowskiego. Lulić oddał mocny strzał z dystansu, który udaną paradą wyciągnął bramkarz "Violi". Gospodarze mieli problem z kreowaniem klarownych sytuacji, a najwięcej zamieszania pod bramką "Biancocelestich" robił Franck Ribery.

Drągowski popisał się dwoma dobrymi interwencjami w końcowych minutach spotkania. Najpierw przy strzale z dystansu Correi i chwilę potem, gdy Alberto dośrodkowywał piłkę z rzutu wolnego w pole karne.

Polski bramkarz nie miał jednak szans przy strzale Immobile w 88. minucie meczu. Jordan Lukaku posłał piłkę w pole karne, gdzie niepilnowany napastnik Lazio wykończył akcję uderzeniem głową.

Dla Włocha było to 10. trafienie w tym sezonie. Zawodnicy "Violi" domagali się od sędziego podyktowania faulu na Riccardo Sottilu, po którym piłkarze "Biancocelestich" przejęli piłkę. Sędziowie po interwencji VAR zdecydowali, że gol został zdobyty poprawnie.

Tuż przed końcowym gwizdkiem obrońca "Violi" Luca Ranieri zagrał piłkę ręką w polu karnym i został ukarany drugą żółtą kartką. Do "jedenastki" podszedł Felipe Caicedo, jednak piękną interwencją popisał się Drągowski.

PA



9. kolejka Włochy - Serie A

2019-10-27 20:45 | Stadion: Stadio Artemio Franchi | Arbiter: M. Guida 1 2 Fiorentina Lazio Rzym Drągowski Caceres Henrique Lirola Milenković Pezzella Ribery Badelj Castrovilli Pulgar Farfán Chiesa Strakosha Acerbi Patric Radu Correa Lazzari Alberto Lulić Milinković-Savić Leiva Immobile SKŁADY Fiorentina Lazio Rzym Bartłomiej Drągowski Thomas Strakosha 38′ 38′ Martin Caceres Francesco Acerbi Dalbert Henrique Chagas Estevão Patricio Gabarron 61′ 61′ Pol Mikel Lirola Kosok Ştefan Daniel Radu Nikola Milenković 22′ 22′ 79′ 79′ Carlos Joaquín Correa 90′ 90′ Germán Alejandro Pezzella Manuel Lazzari 75′ 75′ Franck Ribery 43′ 43′ Romero Alconchel Luis Romero Milan Badelj 45′ 45′ 61′ 61′ Senad Lulić 68′ 68′ Gaetano Castrovilli 54′ 54′ Sergej Milinković-Savić 73′ 73′ Erick Antonio Pulgar Farfán Lucas Pezzini Leiva 27′ 27′ Federico Chiesa 89′ 89′ Ciro Immobile REZERWOWI Pietro Terracciano Guido Guerrieri Federico Ceccherini 61′ 61′ Jordan Zacharie Lukaku 38′ 38′ 41′ 41′ 90′ 90′ Luca Ranieri Adam Marušić Lorenzo Venuti Bartolomeu Jacinto Quissanga Marco Benassi Luiz Felipe Ramos Marchi Sebastian Cristoforo Denis Vavro Rachid Ghezzal Valon Berisha Szymon Żurkowski Danilo Cataldi Pedro Guilherme Abreu dos Santos 54′ 54′ 90′ 90′ Marco Parolo 75′ 75′ Kevin-Prince Boateng Bobby Adekanye 61′ 61′ Riccardo Sottil 79′ 79′ 90′ (k.) 90′ (k.) Felipe Caicedo Dušan Vlahović Jonathan Rodríguez Menéndez

STATYSTYKI Fiorentina Lazio Rzym 1 2 Posiadanie piłki 44% 56% Strzały 10 11 Strzały na bramkę 3 8 Rzuty rożne 7 3 Faule 12 9 Spalone 0 5



Zdjęcie Joaquin Correa /PAP/EPA