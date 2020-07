W meczu 32. kolejki włoskiej Serie A Fiorentina zremisowała z Hellasem Werona 1-1. W ekipie gospodarzy cały mecz zagrał Bartłomiej Drągowski. Z kolei w drużynie rywali wystąpił Mariusz Stępiński. Trafił nawet do siatki, ale jego gol nie został uznany.

32. kolejka Włochy - Serie A

2020-07-12 19:30 | Stadion: Stadio Artemio Franchi | Arbiter: D. Chiffi ACF Fiorentina Hellas Verona FC 1 1 DO PRZERWY 0-1 P. Cutrone 90' D. Faraoni 18'

Hellas od początku atakował. W 18. minucie, po efektownym trafieniu Davide Faraoniego, objął prowadzenie. Sofyan Amrabat zobaczył wbiegającego w pole karne kolegę i zagrał górną piłkę za linię obrony. Włoch świetnie się złożył i pięknymi nożycami pokonał Bartłomieja Drągowskiego.

W 69. minucie na boisku pojawił się Mariusz Stępiński. 12 minut później trafił do siatki, ale sędzia gola nie uznał, bo Polak był na spalonym.

To mogło być rozstrzygające trafienie. Wydawało się, że Hellas utrzyma prowadzenie do końca, ale ta sztuka gościom się nie udała. W ostatniej minucie doliczonego czasu gry do siatki trafił Patrick Cutrone. Fiorentina zdołała więc wywalczyć remis.

MP

1 1 Fiorentina Verona FC Drągowski Henrique Igor Lirola Milenković Pezzella Ribery Castrovilli Pulgar Farfán Sottil Kouamé Silvestri Dimarco Faraoni Günter Kumbulla Rrahmani Amrabat Lazović Pessina Veloso Di Carmine SKŁADY Fiorentina Verona FC Bartłomiej Drągowski Marco Silvestri Dalbert Henrique Chagas Estevão 69′ 69′ Federico Dimarco 51′ 51′ Igor Júlio dos Santos de Paulo 18′ 18′ 90′ 90′ Marco Davide Faraoni 81′ 81′ Pol Mikel Lirola Kosok Koray Guenter 63′ 63′ Nikola Milenković 79′ 79′ Marash Kumbulla Germán Alejandro Pezzella Amir Rrahmani 46′ 46′ Franck Ribery Sofyan Amrabat Gaetano Castrovilli 58′ 58′ Darko Lazović 28′ 28′ Erick Antonio Pulgar Farfán 58′ 58′ Matteo Pessina 46′ 46′ Riccardo Sottil Miguel Veloso Christian Kouamé 69′ 69′ Samuel Di Carmine REZERWOWI Federico Brancolini Alessandro Berardi Pietro Terracciano Boris Radunović Martin Caceres 69′ 69′ Claud Adjapong Federico Ceccherini 79′ 79′ Alan Empereur Aleksa Terzić Matteo Lovato Lorenzo Venuti Emmanuel Badu Kevin Andrés Agudelo Ardila Valentin Eysseric Milan Badelj Lucas Martello Felippe Nascimento Nicky Medja Beloko 58′ 58′ Valerio Verre 46′ 46′ Federico Chiesa 58′ 58′ Mattia Zaccagni 46′ 46′ 90′ 90′ Patrick Cutrone Eddy Anthony Salcedo Mora 81′ 81′ Dušan Vlahović 69′ 69′ 88′ 88′ Mariusz Stępiński

STATYSTYKI Fiorentina Verona FC 1 1 Posiadanie piłki 51% 49% Strzały 9 5 Strzały na bramkę 2 3 Rzuty rożne 6 8 Faule 16 14 Spalone 1 3

