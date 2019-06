Marco Giampaolo w środę został ogłoszony nowym trenerem AC Milan i od razu chce zapędzić działaczy klubu do większej aktywności na rynku transferowym. Włoski trener prosi o nowego napastnika - miałby nim zostać Patrik Schick.

O celach transferowych Milanu donosi "La Gazzetta dello Sport". Schick w poprzednim sezonie nie zachwycał - w 24 spotkaniach Serie A trafił do siatki tylko trzy razy. Giampaolo ma jednak świetne wspomnienia z pracy z Czechem w Sampdorii Genua, gdzie w sezonie 2016/2017 Schick strzelił 11 goli w lidze. Dlatego trener naciska na działaczy Milanu, by rozpoczęli rozmowy z Romą - umowa piłkarza z klubem ze stolicy Włoch wygasa za trzy lata.

Problemem dla klubu z czerwono-czarnej części Mediolanu może być jednak cena. Według włoskich mediów, Roma oczekuje za piłkarza co najmniej 30 milionów euro. To może być za dużo dla Milanu, który ma problemy z finansowym fair play i nie zamierza zbyt wiele wydawać w czasie najbliższego okna transferowego. "La Gazzetta" spekuluje jednak, że klub może zaproponować rzymianom wymianę Schicka na Patricka Cutrone.





Transfer Czecha z pewnością wpłynąłby na pozycję w klubie Krzysztofa Piątka. Polak w pół roku stał się najlepszym strzelcem Milanu. Poprzedni trener drużyny Gennaro Gattuso preferował ustawienie z jednym napastnikiem i tę rolę odgrywał zwykle Polak. Teoretycznie Giampaolo mógłby spróbować zmienić koncepcję gry i postawić na dwóch napastników w jedenastce, ale współpraca Schicka z Piątkiem wydaje się mało realna - obaj to typowi środkowi napastnicy.



Milan wciąż nie sprowadził latem żadnego zawodnika, ale plotki łączą z przenosinami na San Siro nie tylko czeskiego atakującego Romy. Według niemieckich mediów, innym kandydatem do wzmocnienia ofensywy jest Chorwat Andrej Kramarić z Hoffenheim. Milan ma też szykować się do negocjacji z Realem Madryt w sprawie transferu Daniego Ceballosa, ale Hiszpana w swoich drużynach widzą również szefowie Juventusu, Napoli i Interu, więc zadanie nie będzie łatwe.



