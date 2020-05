AC Milan ponownie wyruszył na poszukiwanie nowego napastnika. Według włoskich mediów "Rossoneri" rozważają transfer zawodnika Realu Madryt - Luki Jovicia.

AC Milan nadal szuka alternatywnych opcji dla Zlatana Ibrahimovicia. Szwed do tej pory nie dał klarownego znaku, co zamierza w przyszłości i niewykluczone, że zdecyduje się, aby zakończyć współpracę z "Il Diavolo".



Niedawno włoskie media donosiły, że jednym z napastników, których w swoich szeregach widzieliby "Rossoneri", jest Arkadiusz Milik. Polski napastnik rzekomo znajduje się jednak pod obserwacją Juventusu, a niedawne informacje mówiły nawet o przedłużeniu umowy z Napoli.



Według "Sport Mediaset" Milan interesuje się napastnikiem Realu Madryt - Luką Joviciem. Ekipa z Mediolanu mogłaby zaproponować za niego 35 milionów euro, a w przekonaniu Jovicia do transferu ma pomóc Ante Rebić. Obaj piłkarze znają się jeszcze z czasów gry dla Eintrachtu Frankfurt.



Niewykluczone, że "Królewscy" sporą stracą na transferze Serba. Na Santiago Bernabeu został on sprowadzony za ok. 60 milionów euro. Jović do tej pory rozegrał w 24 spotkaniach, zdobył dwie bramki i zaliczył taką samą liczbę asyst.



Jović był również bohaterem niedawnego skandalu. Serb zdecydował się powrócić do swojego kraju pomimo przymusowej kwarantanny.