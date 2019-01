W oficjalnym komunikacie AC Milan potwierdził, że Krzysztof Piątek w środę parafował 4,5-letni kontrakt z klubem ze stolicy Lombardii oraz przedstawił plan czwartkowego powitania nowego snajpera w blasku fleszy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Genoa CFC - AC Milan 0-2 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports Serie A Serie A. Krzysztof Piątek podpisał kontrakt z AC Milan

Kapitalna forma strzelecka Piątka w barwach Genoa CFC zaowocowała rekordowym transferem w historii polskiej piłki. Transakcja między klubami Serie A opiewa na kwotę 35 milionów euro. Poprzedni "polski rekord" należał do Arkadiusza Milika, który w 2016 roku przeszedł z Ajaksu Amsterdam do SSC Napoli za 32 mln euro.



Oficjalna strona AC Milan w środę wieczorem wydała komunikat. W nim przedstawiła porządek czwartkowej oficjalnej prezentacji piłkarza w Milanello, który ze słynnym klubem związał się do końca czerwca 2023 roku.



Konferencja prasowa rozpocznie się o godz. 13 i będzie transmitowana na żywo na kanale klubu "Milan TV" w języku angielskim (za pośrednictwem Facebooka) oraz w języku włoskim (na Youtube). Po aktywności medialnej Polak dołączy do kolegów z drużyny na pierwszą w nowych barwach sesję treningową, zaplanowaną na godz. 15.30.



Licznik 23-letniego Piątka w barwach klubu z Genui zatrzymał się na fenomenalnym wyniku 19 goli w 21 meczach.



Art