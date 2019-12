AC Milan bezbramkowo zremisował z Sassuolo w jubileuszowym dla "Rossonerich" spotkaniu. Krzysztof Piątek opuścił boisko w 78. minucie. Nie udało mu się zdobyć bramki, lecz był bliski zaliczenia dwóch asyst.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. Bologna - AC Milan 2-3 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports

Przed tygodniem Krzysztof Piątek zdobył czwartą bramkę w sezonie, a jego AC Milan pokonał Bolognę 3-2 w meczu 15. kolejki Serie A. Polski napastnik przełamał złą passę, bo wcześniej nie trafił w sześciu spotkaniach ligowych z rzędu.



Reklama

Po meczu przekonywał, że czuje się już znacznie lepiej fizycznie niż w pierwszej fazie sezonu. Czy potwierdzi to tym razem?

Spotkanie o wiele lepiej rozpoczęło się dla piłkarzy Milanu. Już w 2. minucie Krzysztof Piątek znalazł się w dobrej sytuacji, lecz w momencie podania polski napastnik był na spalonym. Gospodarze starali się kreować grę, jednak Sassuolo także potrafiło znaleźć drogę do bramki rywali. Chwilę potem Marlon zagrał dobrą prostopadłą piłkę do Francesco Caputo. Włoski napastnik zdołał oddać strzał, który poszybował nad poprzeczką.



Podopieczni Stefano Piolego złapali wiatr w żagle i w 13. minucie kolejny raz zagrozili bramce rywali. Piątek rozpoczął akcję, którą ostatecznie strzałem zakończył Suso. Bramkarz Sassuolo - Gianluca Pegolo zdołał obronić uderzenie i wybił piłkę przed siebie. Dopadł do niej Franck Kessie, lecz nawet gdyby dobił futbolówkę do siatki to nie byłoby gola - sędzia liniowy zasygnalizował ofsajd.



Piłkarze obu ekip próbowali atakować, jednak zdecydowanie brakowało im konkretów. Na kolejną składną akcję musieliśmy poczekać do 28. minuty. Theo Hernandez dobrze znalazł się w bocznej strefie boiska i zagrał w pole karne. Na futbolówkę nabiegł Hakan Calhanoglu i oddał bardzo niecelny strzał.



Co nie udało się tureckiemu piłkarzowi, to po chwili wyszło Hernandezowi. Hiszpan oddał strzał z dystansu po sporym zamieszaniu w polu karnym. Piłka odbiła się od któregoś z obrońców i finalnie znalazła drogę do siatki. Sędzia początkowo uznał bramkę, jednak zmienił zdanie wskutek interwencji systemu VAR. Przed strzałem Kessie przyjął futbolówkę ręką po wybiciu defensorów Sassuolo.



"Rossoneri" powinni wykorzystać przynajmniej jedną z sytuacji, które udało im się stworzyć w ciągu pierwszych 40 minut meczu. Ismael Bennacer stanął przed bardzo dobrą okazję po błędzie zawodnika "Neroverdich", minął bramkarza i przed sobą miał pustą bramkę. Pomocnik oddał jednak zdecydowanie za lekki strzał, który zdążył przeciąć obrońca drużny gości.