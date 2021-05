AC Milan, SSC Napoli i Juventus Turyn w korespondencyjnych pojedynkach walczą o awans do Ligi Mistrzów. Dołącz do relacji i śledź przebieg spotkań z Interią!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. Bologna -Juventus zapowiedź meczu (ELEVEN SPORT). Wideo Eleven Sports

Reklama

Zobacz aktualną tabelę Serie A

Reklama

Uwaga! Relacja nie odświeża się automatycznie. Wciśnij F5, by być na bieżąco.



Inter Mediolan zakończył sezon przekonującym zwycięstwem 5-1 nad Udinese, czym przypieczętował mistrzostwo Włoch. Wciąż trwa jednak walka o awans do Ligi Mistrzów, a poważnie zagrożony jego brakiem jest Juventus Turyn.



Trener Andrea Pirlo postanowił zagrać va banque i posadzić na ławce rezerwowych Cristiano Ronaldo.



Pewna awansu do Ligi Mistrzów jest już Atalanta Bergamo, a AC Milan i SSC Napoli mają wszystko we własnych nogach. Juventus musi zaś wygrać i liczyć na potknięcie rywali.



Przed pierwszym gwizdkiem:

1. Inter Mediolan 91 pkt



2. Atalanta Bergamo 78 pkt



3. AC Milan 76 pkt



4. SSC Napoli 76 pkt



---



5. Juventus Turyn 75 pkt

Zobacz aktualną tabelę Serie A



Mecz Atalanty z Milanem długo przypominał piłkarskie szachy, ale pod koniec pierwszej połowy sfaulowany w polu karnym Atalanty został Theo Hernandez. Do piłki podszedł Franck Kessie i z rzutu karnego umieścił piłkę w bramce!

Atalanta Bergamo - AC Milan 0-1 (0-1)

Bramka: 0-1 Kessie (43. - z rzutu karnego).



Zobacz raport meczowy

W wyjściowym składzie Napoli znalazł się Piotr Zieliński. Ten mecz jako jedyny zakończył się wynikiem do przerwy 0-0. Ponieważ w innych meczach wyniki układały się dla Napoli niekorzystnie - na tem moment to ekipa Zielińskiego była poza Ligą Mistrzów.





SSC Napoli - Hellas Werona 0-0

Zobacz raport meczowy



Juventus szybko otworzył wynik spotkania. Już w 6. minucie Adrien Rabiot trafił w poprzeczkę, a piłkę do bramki z bliska dobił Federico Chiesa!

W 30. minucie broniący dostępu do bramki gospodarzy Łukasz Skorupski skapitulował po raz drugi. Tym razem indywidualną akcję przeprowadził Paulo Dybala, a wykończył ją Alvaro Morata.





Bologna FC - Juventus Turyn 0-3 (0-3)

Bramki: 0-1 Chiesa (6.), 0-2 Morata (30.), 0-3 Rabiot (45.).





Zobacz raport meczowy





Zdjęcie Piotr Zieliński błyszczy formą w obecnym sezonie Serie A / Sipa USA / East News

WG