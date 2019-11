W meczu dwóch drużyn pogrążonych w kryzysie AC Milan zremisował 1-1 z Napoli. Krzysztof Piątek ponownie nie zdobył bramki i przy zmianie pożegnały go gwizdy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. Konflikt w Napoli. Piłkarze nazywani "najemnikami" przez kibiców. Wideo INTERIA.TV

Napoli było ostatnim przystankiem na wyboistej drodze Milanu w ostatnich tygodniach. Podopieczni Stefano Piolego zaliczyli bowiem serię trzech meczów przeciwko drużynom z czołówki Serie A: Lazio, Juventusem i Napoli.

Reklama

"Rossoneri" w spotkaniach z Lazio i "Juve" mieli swoje momenty, jednak nie udało im się pokonać wyżej notowanych rywali, którzy - jak na nieszczęście dla fanów Milanu - są w bardzo dobrej dyspozycji.

Można było odnieść wrażenie, że najlepszą okazją do choćby jednej wygranej w tym ciężkim okresie było starcie z Napoli.

Drużyna z Kampanii, jak określili to dziennikarze "La Gazzetty dello Sport", przechodzi fazę kryzysu tożsamości. "Azzurri" nie osiągają wyników sportowych adekwatnych do jakości ich kadry, a ponadto całe środowisko ma nadal w pamięci ostatni konflikt pomiędzy piłkarzami a właścicielami.

Mecz w pierwszej połowie był bardzo żywym spotkaniem i piłkarze starali się utrzymywać wysokie tempo gry. W 9. minucie Lucas Paqueta podał do Giacomo Bonaventury, a Włoch zdołał oddać strzał, który wybronił Alex Meret.

Serie A - wyniki, terminarz, tabela



AC Milan wyglądał lepiej na początku spotkania, jednak to drużyna gości pierwsza objęła prowadzenie. Lorenzo Insigne oddał bardzo mocny strzał z dystansu. Pędząca futbolówka odbiła się od poprzeczki i wróciła na boisko, wprost na głowę Hirvinga Lozano, który dopełnił formalności.

Podopieczni Piolego nie dali się jednak zbyt długo nacieszyć prowadzeniem drużynie Napoli i już po chwili doprowadzili do wyrównania. Theo Hernandez rozpoczął kontrę, podał do Rade Krunicia, który lekko trącił piłkę do Bonaventury. Włoch bez wahania huknął na bramkę i mocnym, technicznym strzałem nie dał szans Meretowi.

Gospodarze złapali wiatr w żagle i po chwili mogli zdobyć kolejną bramkę. Hernandez wrzucił futbolówkę w pole karne, gdzie bardzo pechowo odbił ją Elseid Hysaj i prawie wpakował piłkę do własnej siatki.

Piłkarze przyśpieszyli jeszcze tuż przed gwizdkiem kończącym pierwszą połowę i najpierw w 42. minucie Krunić bardzo dobrze dograł w pole karne, gdzie Ante Rebić nie zdołał zdobyć bramki z bliskiej odległości.

Napoli mogło natomiast podwyższyć wynik trzy minuty później. Insigne znalazł się w sytuacji sam na sam z Gianluigim Donnarummą, jednak nie zdołał pokonać młodego golkipera Milanu. Piłkarze na początku drugiej części gry nadal starali się być aktywni i kreowali sobie groźne sytuacje.

Podopieczni Carlo Ancelottiego zdołali zdobyć optyczną przewagę i dwa razy sprawdzili czujność obrony Milanu. Najpierw Insigne nie trafił po strzale z okolicy linii pola karnego, a chwilę potem Mateo Musacchio świetnie zatrzymał wślizgiem szarżującego Lozano.



W 69. minucie Eljif Elmas nie popisał się w polu karnym i spróbował wymusić "jedenastkę" po podaniu od Driesa Mertensa. Macedończyk przewrócił się podczas próby ominięcia Donnarummy i został za to ukarany żółta kartką.



Niewykorzystane okazje mogły się zemścić po chwili. Hernandez posłał precyzyjną piłkę tuż przed bramkę Mereta. Krzysztof Piątek zdołał oddać strzał, jednak trafił wprost w nogi Kalidou Koulibaly'ego. Polski napastnik mógł zachować się lepiej zwłaszcza, że w swoich pierwszych meczach w barwach Milanu pokazywał, że zna patent na obronę "Azzurrich". Chwilę potem reprezentant Polski został zmieniony przez Rafaela Leao. Plac gry opuszczał żegnany gwizdami.



Tempo spotkania malało wraz z upływem czasu. Piłkarze Napoli nieco przyspieszyli dopiero w końcówce spotkania. Allan oddał bardzo mocny strzał z dystansu, który obronił Donnarumma, a chwilę potem Mertens spróbował uderzyć z bocznej strefy pola karnego, ale również nie zdołał umieścić piłki w siatce.

PA



13. kolejka Włochy - Serie A

2019-11-23 18:00 | Stadion: Stadio Giuseppe Meazza | Arbiter: D. Orsato AC Milan SSC Napoli 1 1 DO PRZERWY 1-1 G. Bonaventura 29' H. Lozano 24'

1 1 AC Milan SSC Napoli Donnarumma Conti Hernández Musacchio Romagnoli Bonaventura Biglia Krunić Paquetá Rebić Piątek Meret Di Lorenzo Hysaj Koulibaly Maksimović Allan Elmas Zieliński Lozano Insigne Callejón SKŁADY AC Milan SSC Napoli Gianluigi Donnarumma Alex Meret 90′ 90′ Andrea Conti Giovanni Di Lorenzo 73′ 73′ Theo Bernard François Hernández Elseid Hysaj Mateo Musacchio Kalidou Koulibaly Alessio Romagnoli Nikola Maksimović 29′ 29′ Giacomo Bonaventura Marques Loureiro Allan 73′ 73′ Lucas Biglia 69′ 69′ Eljif Elmas Rade Krunić Piotr Zieliński 26′ 26′ Lucas Tolentino Coelho de Lima 24′ 24′ 83′ 83′ Hirving Lozano 46′ 46′ Ante Rebić 65′ 65′ Lorenzo Insigne 85′ 85′ Krzysztof Piątek 59′ 59′ Jose Callejon REZERWOWI Antonio Donnarumma Orestis Karnezis Jose Manuel Reina David Ospina 73′ 73′ Davide Calabria Sebastiano Luperto Mattia Caldara Kostas Manolas Marco Brescianini Gianluca Gaetano Matteo Gabbia Fabián Ruiz Pena 46′ 46′ Franck Yannick Kessié 83′ 83′ Fernando Llorente Jesus Joaquin Fernandez Saenz de la Torre 59′ 59′ Dries Mertens 85′ 85′ Rafael Alexandre Conceição Leão 65′ 65′ 77′ 77′ Amin Younes Daniel Maldini

STATYSTYKI AC Milan SSC Napoli 1 1 Posiadanie piłki 49% 51% Strzały 13 12 Strzały na bramkę 6 5 Rzuty rożne 3 4 Faule 18 13 Spalone 1 0