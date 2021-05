AC Milan wygrał z Atalantą Bergamo i zapewnił sobie wicemistrzostwo Włoch! W Lidze Mistrzów zagra też Juventus Turyn, a smakiem musi obejść się SSC Napoli. Drużyna Piotra Zielińskiego potrzebowała wygranej, ale tylko zremisowała z Hellasem Werona.

Inter Mediolan zakończył sezon przekonującym zwycięstwem 5-1 nad Udinese, czym przypieczętował mistrzostwo Włoch. Wicemistrzostwo ostatecznie zapewnił sobie AC Milan, pokonując 2-0 Atalantę Bergamo, która rozgrywki zakończyła na trzecim miejscu.

Czwarta lokata i awans do LM przypadł też Juventusowi Turyn, który bez problemu pokonał Bolognę. "Stara Dama" musiała liczyć na potknięcie Napoli lub Milanu i doczekała się! Drużyna Piotra Zielińskiego tylko zremisowała 1-1 z Hellasem Werona.





Czołówka tabeli Serie A:

1. Inter Mediolan 91 pkt

2. AC Milan 79 pkt



3. Atalanta Bergamo 78 pkt



4. Juventus Turyn 78 pkt



---



5. SSC Napoli 77 pkt

Mecz Atalanty z Milanem długo przypominał piłkarskie szachy, ale pod koniec pierwszej połowy sfaulowany w polu karnym Atalanty został Theo Hernandez. Do piłki podszedł Franck Kessie i z rzutu karnego umieścił piłkę w bramce!

W 68. minucie Rafael Leao mógł przypieczętować awans Milanu do LM. W doskonałej sytuacji podciął piłkę nad bramkarzem, ale trafił w słupek...



W samej końcówce Kessie po raz drugi wykorzystał rzut karny i wszystko było już jasne - Milan zostanie wicemistrzem kraju! Dodatkowo czerwoną kartkę zobaczył Marten De Roon, piłkarz Atalanty.

Atalanta Bergamo - AC Milan 0-2 (0-1)

Bramka: 0-1 Kessie (43. - z rzutu karnego), 0-2 Kessie (90+2. - z rzutu karnego).



Czerwona kartka: Atalanta - De Roon (90+2.).



W wyjściowym składzie Napoli znalazł się Piotr Zieliński. Ten mecz jako jedyny zakończył się wynikiem do przerwy 0-0. Ponieważ w innych meczach wyniki układały się dla Napoli niekorzystnie - na tamten moment to ekipa Zielińskiego była poza Ligą Mistrzów.



Boisko w 40. minucie opuścić musiał za to z urazem grający dla Hellasu Paweł Dawidowicz. Nie wiadomo, co z jego wyjazdem na Euro...

Napoli wyszło na prowadzenie w 61. minucie i w wirtualnej tabeli zepchnęło Juventus na piąte miejsce! Strzelcem gola został Amir Rrahmani, umieszczając piłkę w bramce po rzucie rożnym.



Tyle że... z prowadzenia cieszyło się niecałe 10 minut. Davide Faraoni niespodziewanie wyprzedził obrońców Napoli i pokonał golkipera! Tuż po tym Zieliński został zmieniony przez Driesa Mertensa.

SSC Napoli - Hellas Werona 1-1 (0-0)

Bramki: 1-0 Rrahmani (61.), 1-1 Faraoni (69.).





Juventus szybko otworzył wynik spotkania. Już w 6. minucie Adrien Rabiot trafił w poprzeczkę, a piłkę do bramki z bliska dobił Federico Chiesa!

W 30. minucie broniący dostępu do bramki gospodarzy Łukasz Skorupski skapitulował po raz drugi. Tym razem indywidualną akcję przeprowadził Paulo Dybala, a wykończył ją Alvaro Morata.



Tuż przed przerwą "Stara Dama" rozklepała defensywę Bologni i Rabiot pewnie wykorzystał sytuację sam na sam ze Skorupskim. Do przerwy 3-0 dla Juventusu.

Goście podwyższyli na 4-0 tuż po zmianie stron, a asystę na swoje konto zapisał... Wojciech Szczęsny. To po jego długim podaniu piłkę opanował Morata i po chwili cieszył się ze zdobytej bramki!



W końcówce spotkania honorową bramkę dla gospodarzy zdobył Riccardo Orsolini.

Bologna FC - Juventus Turyn 1-4 (0-3)

Bramki: 0-1 Chiesa (6.), 0-2 Morata (30.), 0-3 Rabiot (45.), 0-4 Morata (48.), 1-4 Orsolini (86.).





