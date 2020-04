Serie A. Aaron Ramsey: Cristiano Ronaldo to świetny człowiek

Aaron Ramsey i Cristiano Ronaldo to od niedawna klubowi koledzy z Juventusu, którego barw broni także Wojciech Szczęsny. Walijczyk opowiedział jak wyglądało jego pierwsze spotkanie ze słynnym CR7 i stwierdził, że Portugalczyk to po prostu świetny człowiek.

Ramsey trafił do Juventusu latem, po tym jak wygasł jego kontrakt z Arsenalem. Mistrzowie Włoch nie musieli więc płacić za pozyskanie 29-latka ani centa.

Zupełnie inaczej wyglądała sytuacja Portugalczyka. Wykup CR7 z Realu Madryt kosztował działaczy "Starej Damy" około 100 mln euro.

Ronaldo i Ramsey pierwszy raz występują w tym samym zespole. Walijczyk opowiedział jak przebiegało ich pierwsze spotkanie, do którego wcale nie doszło w klubowej szatni.

"Pamiętam dzień mojej pierwszej sesji treningowej w Juventusie. Poszedłem na stołówkę, a Cristiano powiedział do mnie: 'Chodź i usiądź ze mną'. Natychmiast zaczęliśmy rozmawiać i szybko poczułem się swobodnie, tak jak reszta zespołu. To daje pogląd na to, jakim jest facetem. Nie trzeba nic mówić o jego piłkarskich umiejętnościach lub jego rekordach, ale zapewniam cię, że jest świetnym człowiekiem, który uwielbia swoich kolegów z drużyny i daje z siebie wszystko na treningach" - powiedział Ramsey w rozmowie z "The Sun".