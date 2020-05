Były piłkarz młodzieżowych drużyny AS Roma Joseph Bouasse zmarł na atak serca, którego doznał podczas snu. Miał 21 lat.

Kameruńczyk trafił do Włoch w wieku 16 lat, jako uchodźca. Zaraz po przyjeździe poznał mężczyznę, który obiecał mu transfer do Romy. Okazał się on jednak oszustem i Bouasse musiał sobie radzić sam. Wylądował na dworcu kolejowym Termini w Rzymie, bez jakiejkolwiek pomocy.

Po dwóch latach zdołał trafić do Romy. Udało mu się to, bo rozpoczął karierę w rzymskim klubie Liberi Nantes składającym się z samych uchodźców. Ta drużyna często rozgrywa mecze towarzyskie z różnymi rocznikami AS Roma. To właśnie w trakcie jednego z takich spotkań Bouasse został wypatrzony.



Nie zdołał jednak zadebiutować w pierwszej drużynie. Grał tylko w zespole występującym w Primaverze, czyli młodzieżowych rozgrywkach.



Zdarzało mu się jednak trenować z pierwszym zespołem. Zbierał pochwały od takich gwiazd włoskiego klubu, jak Francesco Totti i Daniele de Rossi.