Seria włamań i rabunków we Włoszech. Kolejny piłkarz ofiarą

Serie A

Trzy stracone gole i splądrowany dom - to fatalny bilans weekendu dla Salvatore Sirigu. Bramkarz Genoa FCF nie zapobiegł przegranej swojego zespołu w wyjazdowej potyczce z Lazio Rzym (1-3). Po powrocie do stolicy Ligurii spotkał go kolejny cios.

Zdjęcie Salvatore Sirigu / East News