Zlatan Ibrahimović powrócił do treningów z drużyną AC Milan, co jest dobrą informacją dla kibiców klubu. Szwed od kilku tygodni leczył kontuzję kolana, jednak wiele wskazuje na to, że będzie gotów do gry już podczas najbliższego meczu przeciwko Sassuolo.

Piłkarze AC Milan nadal pozostają niepokonani, jednak dwa ostatnie starcia zakończyły się remisami i jest to pierwsza taka seria "Rossonerich" w obecnej kampanii ligi włoskiej. W składzie ekipy z Lombardii nie występował jednak talizman Milanu - Zlatan Ibrahimović.



Szwedzki napastnik zmagał się z kontuzją po spotkaniu przeciwko Napoli (rozegranego pod koniec listopada). W ubiegłym tygodniu zawodnik rozpoczął treningi indywidualne, a dziś stawił się na grupowych zajęciach Milanu.



Jak twierdzi "Calciomercato.com" ostateczna decyzja co do powrotu "Ibry" do kadry meczowej zostanie podjęta jutro rano. Kibice Milanu mają nadzieję, że napastnik powrócił do pełni sił, bowiem podopiecznych Stefano Piolego czeka ciężkie starcie z dobrze grającym w tym sezonie Sassuolo.





W spotkaniu ma natomiast nie wystąpić defensor Simon Kjaer, który niedawno rozpoczął dopiero zajęcia indywidualne. Duńczyk doznał kontuzji podczas meczu z Celticiem i obecnie Pioli ma do dyspozycji trzech nominalnych środkowych obrońców: Alessio Romagnoliego, Pierre'a Kalulu i Matea Musacchio.



