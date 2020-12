Zlatan Ibrahimović powrócił do grupowych treningów z drużyną AC Milan, jednak Szwed miał narzekać po zajęciach na bol w kolanie. To właśnie przez uraz tej części ciała napastnik pauzował przez kilka ostatnich starć.

Piłkarze AC Milan nadal pozostają niepokonani, lecz dwa ostatnie starcia zakończyły się remisami i jest to pierwsza taka seria "Rossonerich" w obecnej kampanii ligi włoskiej. W składzie ekipy z Lombardii nie występował jednak talizman Milanu - Zlatan Ibrahimović.



Szwedzki napastnik zmagał się z kontuzją po spotkaniu przeciwko Napoli (rozegranego pod koniec listopada). W ubiegłym tygodniu zawodnik rozpoczął treningi indywidualne, a dziś stawił się na grupowych zajęciach Milanu.



Jego powrót do zajęć miał oznaczać, że otrzyma on swoją szansę na grę w najbliższym spotkaniu przeciwko Sassuolo. Jak twierdzi jednak włoski "Sky" Ibrahimović narzekał na ból w kolanie i sztab szkoleniowy Milanu prawdopodobnie odłoży jego powrót na boiska Serie A. Wówczas "Ibra" znalazłby się w kadrze meczowej dopiero w styczniu.





W spotkaniu na pewno nie wystąpi defensor Simon Kjaer, który niedawno rozpoczął dopiero zajęcia indywidualne. Duńczyk doznał kontuzji podczas meczu z Celticiem i obecnie Pioli ma do dyspozycji trzech nominalnych środkowych obrońców: Alessio Romagnoliego, Pierre'a Kalulu i Matea Musacchio.



