W 3. kolejce Serie A doszło "polskiego" starcia! Napoli z Piotrem Zielińskim w składzie podejmuje Sampdorię, w której grają Karol Linetty oraz Bartosz Bereszyński. Śledź wynik spotkania razem z Interią!

Napoli rozpoczęło ten sezon od dwóch widowiskowych starć. Podopieczni Carla Ancelottiego najpierw wygrali 4-3 z Fiorentiną, a następnie przegrali 3-4 z Juventusem.



Przedmeczowa sytuacja Sampdorii była znacznie gorsza. Drużyna z Genui w dwóch kolejkach zdobyła tylko jedną bramkę, straciła ich aż siedem i z zerowym dorobkiem bramkowym okupowała ostatnie miejsce w tabeli.



W wyjściowych składach znalazło się trzech Polaków - Piotr Zieliński w barwach Napoli oraz Bartosz Bereszyński i Karol Linetty po drugiej stronie barykady. Arkadiusz Milik wciąż nie wrócił do kadry meczowej. Polski snajper od początku rozgrywek zmagał się z kontuzją mięśniową.

W początkowych minutach skuteczną interwencją popisał się Alex Meret, broniąc strzał z bliskiej odległości. Pokonać próbował go jego imiennik z obozu rywali - Ferrari.



To jednak gospodarze jako pierwsi zdobyli bramkę. Dries Mertens dołożył nogę do dogrania Nikoli Maksimovicia i było 1:0. Po chwili mógł paść drugi gol, lecz Elif Ełmas nie skorzystał z dobrego podania Piotra Zielińskiego. Po kilku minutach Mertens huknął w poprzeczkę, a w odpowiedzi Emilioano Rigoni stanął oko w oko z Meretem, ale 22-letni golkiper wyszedł górą z tego pojedynku. To było kilka szalonych minut w Neapolu!



Kolejna faza spotkania była już dużo bardziej spokojna. W 32. minucie Mario Rui próbował postraszyć strzałem zza szesnastki Emila Audreo - chybił jednak znacznie. Z czasem zespół Napoli sprawiał wrażenie zadowolonego z minimalnego prowadzenia, a Sampdoria zaczęła coraz bardziej zażarcie walczyć o wyrównanie, lecz nie potrafiła stworzyć realnego zagrożenia w polu karnym Mereta. W związku z tym, tuż przed przerwą rozpaczliwej próby z dystansu podjął się Fabio Quagliarella. Posłał futbolówkę tuż obok słupka.



SSC Napoli - UC Sampdoria 1-0 - trwa przerwa

Bramka: Mertens (13.)



Żółte kartki: Maksimović (7.), Ferrari (26.), Ruiz (36.), Ekdal (41.) oraz trener Carlo Ancelotti



Napoli: Meret - Di Lorenzo, Maksimović, Koulibaly, Rui - Callejon, Elmas, Zieliński, Ruiz - Lozano, Mertens

Sampdoria: Audero - Ferrari, Murillo, Regini - Bereszyński, Ekdal, Linetty, Murru - Caprari, Quagliarella, Rigoni