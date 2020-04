"Corriere dello Sport" oskarża Cristiana Ronaldo o to, że poinformował media o kolejnym pozytywnym wyniku testu na koronawirusa Paulo Dybali.

Burza we Włoszech! Według włoskich mediów Ronaldo robi wiele, by nie wracać do Turynu. Tym razem miał jednak przesadzić i zdecydować się na nie do końca czyste zagranie.

Dybala od ponad miesiąca walczy z koronawirusem. Argentyńczyk niedawno po raz czwarty został poddany testowi i po raz czwarty dał on wynik pozytywny! W środę ta informacja wyciekła do mediów, a podała ją telewizja "El Chiringuito".



"Wobec tego Dybala najprawdopodobniej będzie musiał przejść badanie krwi, pokazujące czy jego organizm zaczął w ogóle wytwarzać przeciwciała" - podali dziennikarze (więcej TUTAJ ).

To jednak nie koniec sprawy, ponieważ dziś "Corriere dello Sport" informuje, że za wyciekiem tej informacji może stać najbliższe otoczenie Ronaldo. Powód? Portugalczyk obecnie przebywa na Maderze, gdzie jest bezpieczny i absolutnie nie uśmiecha mu się wracać do Włoch, gdyż właśnie tam znajduje się europejskie centrum pandemii.