Seria A. Mistrzowska forma Interu Mediolan, znokautowana ekipa Polaka

Pewni już mistrzostwa kraju piłkarze Interu Mediolan pokonali Sampdorię Genua 5:1 w 35. kolejce włoskiej ekstraklasy. W ekipie gości całe spotkanie rozegrał Bartosz Bereszyński.

Nowy mistrz już do przerwy prowadził 3:0, m.in. po dwóch trafieniach Chilijczyka Alexisa Sancheza. W drugiej połowie dołożył jeszcze dwa gole, a 16. w sezonie uzyskał Argentyńczyk Lautaro Martinez.

To było 26. zwycięstwo w tym sezonie Serie A zespołu trenera Antonio Conte, który doznał tylko dwóch porażek. Ostatniej 6 stycznia z... Sampdorią (1:2) w Genui.

Trzy kolejki przed zakończeniem rozgrywek "Nerazurri" mają 85 punktów i o 15 wyprzedzają Napoli, które wcześniej w sobotę pokonało na wyjeździe Spezię 4:1.

Piotr Zieliński zdobył gola, siódmego w sezonie, i odnotował asystę. Grał do 69. minuty. Dwie bramki dla gości uzyskał Nigeryjczyk Victor Osimhen.

Napoli spisuje się pod koniec sezonu bardzo dobrze. W 13 ostatnich spotkaniach w Serie A dziewięciokrotnie wygrało i doznało tylko jednej porażki.

Zwycięstwo nad walczącym o utrzymanie beniaminkiem pozwoliło ekipie trenera Gennaro Gattuso wysunąć się na pozycję wicelidera.

Za jej plecami jest jednak bardzo ciasno - po 69 punktów mają Atalanta Bergamo, ustępujący mistrz - Juventus oraz AC Milan, który w niedzielny wieczór zagra w Turynie. Dla jednej z tych drużyn zabraknie miejsca w następnej edycji Ligi Mistrzów.

Przed meczem "Juve" z Milanem najgłośniej jest o bramkarzu gości Gianluigim Donnarummie, który przez media jest wiązany z klubem z miasta Fiata.

Po sezonie kończy się jego kontrakt z mediolańczykami, a rywale, których podstawowym golkiperem jest Wojciech Szczęsny, są ponoć mocno nim zainteresowani.

W sobotę chwalił go trener Juventusu Andrea Pirlo. "Uważam go za jednego z pięciu najlepszych bramkarzy świata i podziwiam jego grę. Ale na razie jest zawodnikiem Milanu i to on ma problem, co zrobić z jego kontraktem" - wspomniał.

Odniósł się też do plotek, że Donnarumma miałby zastąpić Polaka. "Skoro pojawiają się takie spekulacje, to mogłoby się wydawać, że Wojtek ma jakieś problemy. A on nie ma żadnych.

Jesteśmy zadowoleni z tego, co daje zespołowi, a błędy w tej profesji są normalną rzeczą" - powiedział szkoleniowiec "Starej Damy".