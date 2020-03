Piłkarz Sampdorii Genua Manolo Gabbiadini jest zarażony koronawirusem - poinformował włoski klub. W związku z tym kwarantanną zostali objęci jego koledzy z drużyny, w tym Karol Linetty i Bartosz Bereszyński.

Kwarantanną zostali objęci także zawodnicy Hellas Verona. To właśnie z tą drużyną Sampdoria zmierzyła się 8 marca. Mecz zakończył się zwycięstwem ekipy z Genui 2-1. W zespole Hellas występują Mariusz Stępiński i Paweł Dawidowicz.



Gabbiadini jest drugim piłkarzem z Serie A u którego test na obecność koronawirusa dał wynik pozytywny. Wcześniej poinformowano, że zarażony jest Daniele Rugani z Juventusu Turyn.



"Wynik mojego testu okazał się pozytywny. Dziękuję wszystkim, którzy do mnie napisali z życzeniami powrotu do zdrowia. Chcę wam przekazać, że czuję się bardzo dobrze, więc nie martwcie się. Podążajcie za przepisami, zostańcie w domach, a wszystko będzie jak należy" - napisał Gabbiadini w mediach społecznościowych.

Gabbiadini wystąpił w 23 meczach Sampdorii w tym sezonie, w których strzelił siedem goli i zaliczył dwie asysty.



We Włoszech sytuacja z pandemią koronawirusa jest najbardziej dramatyczna w Europie. Dlatego rząd zdecydował się na odwołanie wszystkich wydarzeń sportowych na terenie kraju do 3 kwietnia.

