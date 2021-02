Nowym zawodnikiem występującego w Serie A Lazio Rzym został 18-letni Romano Floriani Mussolini. Nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie fakt, że nowy nabytek niebiesko-białych jest synem włoskiej polityk Alessandry Mussolini i prawnukiem włoskiego dyktatora, Benito Mussoliniego.

Prawy obrońca, który z powodu powiązań z niesławnym pradziadkiem często posługuje się skróconym imieniem Romani Floriani, znajduje się dopiero na początku piłkarskiej kariery. Do tej pory występował w młodzieżowych drużynach Lazio do lat 17 i do lat 18. Teraz podpisał z Lazio pierwszy profesjonalny kontrakt i ma występować w młodzieżowej drużynie biało-niebieskich w Primaverze, a stamtąd już tylko krok do debiutu w Serie A.

Lazio w tym sezonie spisuje się poniżej oczekiwań i zajmuje dopiero szóste miejsce w ligowej tabeli i traci już 9 punktów do liderującego Milanu. W drużynie Primavery Romano Floriani Mussolini spotka 19-letniego polskiego pomocnika Szymona Czyża, który miał już okazję zadebiutować w dorosłej drużynie Lazio.

