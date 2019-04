Arkadiusz Milik strzelił gola dla Napoli w wygranym 3-1 (1-0) wyjazdowym meczu z Chievo Werona. Asystę przy trafieniu polskiego napastnika zaliczył Piotr Zieliński. Porażka przesądziła o spadku "Mussi Volanti" do Serie B.

Zdjęcie Arkadiusz Milik /AFP

32. kolejka Włochy - Serie A

2019-04-14 18:00 | Stadion: Stadio Marc'Antonio Bentegodi | Arbiter: F. La Penna AC Chievo Werona SSC Napoli 1 3 DO PRZERWY 0-1 B. Cesar 90' K. Koulibaly 15',81' A. Milik 64'

W czwartek Napoli przegrało w ćwierćfinale Ligi Europy z Arsenalem Londyn 0-2. Całe spotkanie na Emirates Stadium rozegrał Zieliński, a Milik pojawił się na boisku w 66. minucie. Przeciwko Chievo trener "Azzurrich" Carlo Ancelotti wystawił Polaków w podstawowym składzie. Od pierwszej minuty w barwach ekipy z Werony zagrał Mariusz Stępiński.



Zdecydowanym faworytem spotkania było Napoli. Dla Chievo była to ostatnia szansa, żeby jeszcze przedłużyć walkę o pozostanie w Serie A, ale prawdę mówiąc tylko cud mógł uratować ten zespół przed degradacją.



Reklama

W 6. minucie przed szansą stanął Zieliński, ale strzał pomocnika reprezentacji Polski z 17 metrów był bardzo niecelny. Chwilę później spudłował Dries Mertens. Akcje Napoli były coraz groźniejsze i gol wisiał w powietrzu. W 16. minucie goście udokumentowali swoją przewagę. Mertens dośrodkował z rzutu rożnego na pierwszy słupek. Kalidou Koulibaly strzałem głową zmusił do kapitulacji Stefano Sorrentino.

W 25. minucie powinno być 2-0 dla Napoli. Doskonałą centrę z rzutu wolnego zmarnował Vlad Chiriches, który z kilku metrów fatalnie przestrzelił. Rumun aż złapał się za głowę. Niedługo potem Milik minimalnie chybił.

Gospodarze długo nie mogli przedrzeć się przez obronę Napoli. W 35. minucie udało im się to dosyć przypadkowo. W pole karne rywali wpadł Stępiński. Uderzenie polskiego napastnika z ostrego kąta zablokował w porę Koulibaly.

Tuż przed końcem pierwszej części bramkarza Chievo próbował zaskoczyć Fabian Ruiz. Piłka po jego uderzeniu z dystansu przeleciała obok słupka.

1 3 Chievo Werona SSC Napoli Ospina Chiriches Ghoulam Hysaj Koulibaly 2 Ruiz Zieliński Mertens Milik Callejón Insigne Sorrentino Andreolli Barba Cesar Depaoli Dioussé El Hadji Giaccherini Hetemaj Vignato Stępiński Meggiorini SKŁADY Chievo Werona SSC Napoli Stefano Sorrentino David Ospina Marco Andreolli Vlad Iulian Chiriches Federico Barba Faouzi Ghoulam 90′ 90′ Bostjan Cesar Elseid Hysaj Fabio Depaoli 15′, 81′ 15′, 81′ Kalidou Koulibaly Assane Dioussé El Hadji 73′ 73′ Fabián Ruiz Pena Emanuele Giaccherini Piotr Zieliński Perparim Hetemaj Dries Mertens 67′ 67′ Emanuel Vignato 64′ 64′ Arkadiusz Milik 80′ 80′ Mariusz Stępiński 81′ 81′ Jose Callejon 74′ 74′ Riccardo Meggiorini 67′ 67′ Lorenzo Insigne REZERWOWI Adrian Šemper Orestis Karnezis Nicolas Sebastian Frey Alex Meret Angelo Ndrecka Sebastiano Luperto Nenad Tomović Nikola Maksimović Ibrahim Karamoko Kévin Malcuit 80′ 80′ Sofian Kiyine Silva Duarte Mario Rui 67′ 67′ Mehdi Pascal Marcel Léris 67′ 67′ Marques Loureiro Allan Nicola Rigoni Gianluca Gaetano Gustavo Lucas Domingues Piazon Adam Ounas 74′ 74′ Sergej Grubac 81′ 81′ Simone Verdi Sergio Pellissier 73′ 73′ Amin Younes Manuel Pucciarelli

Druga część rozpoczęła się od ataków przyjezdnych. W 51. minucie chybił z ostrego kąta Mertens. Milik miał pretensje do Belga, że ten postanowił sam zakończyć akcję, a nie podał do lepiej ustawionego Polaka.

Milik postanowił wziąć sprawy w swoje ręce w 64. minucie. 25-letni zawodnik idealnie przymierzył z 30 metrów. Piłka jeszcze skozłowała przed Sorrentino i wpadła do siatki. Asystę zaliczył Zieliński. To 17. gol Milika w tym sezonie Serie A.

Bramka Milika sprawiła, że gospodarze stracili wiarę, że są w stanie zdobyć w tym spotkaniu choćby punkt. W 81. minucie Chievo "dobił" jeszcze Koulibaly. Sorrentino odbił piłkę po "główce" Amina Younesa, ale przy dobitce Koulibaly'ego nie miał żadnych szans.

Gola na otarcie łez dla Chievo strzelił w doliczonym czasie Bostjan Cesar.

Porażka przesądziła o spadku Chievo do Serie B. Zespół Stępińskiego traci do bezpiecznego miejsca 20 punktów, a do końca zostało jeszcze sześć kolejek.

RK



Chievo Werona - SSC Napoli 1-3 (0-1)

Bramki: 0-1 Kalidou Koulibaly (16), 0-2 Arkadiusz Milik (64), 0-3 Kalidou Koulibaly (81), 1-3 Bostjan Cesar (90)



STATYSTYKI Chievo Werona SSC Napoli 1 3 Posiadanie piłki 36% 64% Strzały 4 15 Strzały na bramkę 4 5 Rzuty rożne 3 7 Faule 9 10 Spalone 2 1

Wyniki, terminarz i tabela Serie A