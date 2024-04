Wojciech Szczęsny już podjął decyzję? Włosi wskazują kierunek Polaka

Krok w kierunku odejścia miał postawić sam Szczęsny, a była nim odmowa - to już z kolei źródła "Tuttosport", obniżenia uposażenia, co byłoby otwarciem wrót do prolongowania umowy z Juventusem. Obecny kontrakt 33-latka z turyńczykami obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku.