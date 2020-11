Mnożą się informacje na temat przyszłości Arkadiusza Milika. Jak nie Serie A, nie Premier League, to może... Eredivisie? Według włoskich mediów Ajax Amsterdam rozważa ściągnięcie do siebie polskiego napastnika. Dla Milika byłby to powrót do dawnego klubu.

Dni Polaka w SSC Napoli są już policzone. Reprezentant Polski został odstawiony na boczny tor i nie ma szans na występy w Serie A czy Lidze Europy. Pozostają mu jedynie treningi z zespołem. Są to konsekwencje za to, że Milik nie przedłużył wygasającego wraz z końcem sezonu kontraktu. W Napoli na pewno już nie zagra, teraz odlicza dni do stycznia, by zmienić klub. Być może będzie to holenderski gigant.

"Ajax szuka nowego środkowego napastnika i rozważa możliwość fascynującego powrotu Arkadiusza Milika. Na ten transfer ma przygotowany budżet w wysokości 20 mln euro" - czytamy na areanapoli.it.

Ajax chce środkowego napastnika wysokiej klasy, ale nie ma zbyt wielu pieniędzy. Polak idealnie wpisuje się w te kryteria.

"Milik zostawił po sobie ślad w Amsterdamie, dlatego łatwo byłoby mu się tam odnaleźć. Klub zna na wylot, zostałby dobrze przyjęty przez trenera i kibiców. Grałby regularnie w drużynie, która wywyższa napastników i co roku bierze udział w pucharach. Ponadto niewiele klubów będzie mogło wydać na Milika taką sumę jak Ajax" - podkreślono.

Jak dotąd w gronie klubów walczących o podpis Milika wymieniało się m.in. Inter, Everton, Tottenham, Juventus, jednak konkretów wciąż brakuje. W styczniu 26-latek powinien zmienić klub i zacząć regularnie grać, w przeciwnym razie nie zostanie powołany na przyszłoroczne mistrzostwa Europy. Amsterdam, w którym Polak grał z powodzeniem w latach 2014-16, może okazać się idealnym kierunkiem do odbudowy.

Milik strzelił 47 goli w 75 spotkaniach rozegranych w barwach amsterdamskiej ekipy.

