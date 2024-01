⁠Sensacyjne wieści ws. Piotra Zielińskiego. Dziennikarz ogłasza. Możliwy zwrot

Inter Mediolan - to ten klub ma być przyszłym pracodawcą Piotra Zielińskiego . Mimo oferty i chęci ze strony klubu reprezentant Polski nie doszedł do porozumienia z kierownictwem Napoli w kwestii przedłużenia kontraktu. A tego wygasa już wraz z końcem czerwca. Większość włoskich dziennikarzy jest przekonana, że Polak zasili szeregi "Nerazzurrich".

Kłopoty reprezentanta Polski. Transfer uratuje karierę? W kontekście przyszłości Zielińskiego wymieniało się również Liverpool , AS Romę i Juventus . Największe zainteresowanie jego usługami od początku wykazywał jednak Inter Mediolan. Mimo to dyrektor generalny ekipy z San Siro, Giuseppe Marotta na początku grudnia w rozmowie z "DAZN" nie chciał potwierdzić negocjacji z 29-latkiem . Słowa włoskiego działacza był dość zaskakujące i tajemnicze.

O Zielińskim wiem tyle, że wygasa mu kontrakt. Myślę, że Napoli dba o to, by znaleźć z nim porozumienie przed końcem czerwca. W tej chwili się nie kontaktowaliśmy z Piotrem, ale monitorujemy graczy, którym wygasają umowy. Teraz jest za wcześnie na działanie. Zieliński to utalentowany gracz, ale dla dobra Napoli mam nadzieję, że uda mu się znaleźć porozumienie

Zieliński od lat jest jednym z filarów "Błękitnych" i nie inaczej jest w tym sezonie. Polak ma na koncie już 23 spotkania, w których zanotował trzy trafienia i dołożył tyle samo asyst. Mistrzowie Włoch chcieli by go zatrzymać, choć na swoich warunkach. Piłkarzowi zaoferowano nową umowę, ale jej warunki nie były dla niego satysfakcjonujące. Klub chciał mocno obniżyć pensję gwiazdora, na co on sam zgody nie wyraził.