Nieco ponad rok kontraktu pozostał Wojciechowi Szczęsnemu do wypełnienia w Juventusie . Pozycja reprezentanta Polski jest praktycznie niepodważalna , choć z Włoch płynęły głosy, że lepszym pod względem ekonomicznym rozwiązaniem dla "Starej Damy" byłaby sprzedaż 34-latka najbliższego lata.

Szczęsny na radarze kolejnego giganta. Polak przykuwa uwagę w Premier League

Tomasz Włodarczyk i Łukasz Wiśniowski z redakcji Meczyki.pl informowali niedawno, że nie ma tematu transferu Wojciecha Szczęsnego . 34-latek jest drugim najlepiej zarabiającym zawodnikiem w drużynie i nie jest skory do szybkiego rozstania. Mało prawdopodobne jest, żeby w tak zaawansowanym wieku miał gdziekolwiek indziej otrzymać pensję na poziomie 6,5 miliona euro.

Djordje Petrovic i Robert Sanchez nie ustrzegli się w tym sezonie poważnych błędów, a szkoleniowiec Chelsea nie chce powierzać żadnemu z nich roli podstawowego bramkarza w przyszłym sezonie. Nie doszło jeszcze do żadnych oficjalnych kontaktów "The Blues" z Juventusem, jednak zdaniem włoskich żurnalistów pozostaje to jedynie kwestią czasu.