Sensacyjna propozycja, chodzi o znany klub. Padło nazwisko Zbigniewa Bońka

De Rossi to wychowanek Romy, który praktycznie przez całą karierę w niej występował, na zakończenie trafiając na krótko do Boca Juniors Buenos Aires. " Gialorossi" byli jego drugą drużyną podczas pracy trenerskiej, a przejął ją w styczniu tego roku , zastępując Portugalczyka Jose Mourinho.

Serie A. Kibice protestowali przeciwko właścicielom Romy

Zwolnienie trenera to nie był koniec zmian. W sobotę do dymisja podała się prezes klubu Lina Souloukou , która została objęta ochroną policji po groźbach w internecie skierowanych przeciwko niej i jej rodzinie.

Serie A. Czterech kandydatów na prezesa Romy

Tymczasem we Włoszech już zaczęto zastanawiać się, kto zajmie miejsce zwolnione przez Souloukou. "La Gazzetta dello Sport" w tym gronie wymienia: Umberta Gandiniego , Giampaola Montalego , Zbigniewa Bońka i Zvonimira Bobana . Dwa ostatni to byli piłkarze. Polak występował w Romie, a na co dzień mieszka właśnie w tym mieście.

Boniek to były prezes PZPN-u, który obecnie jest wiceprezesem UEFA. Ostatnio w kontekście Romy wypowiadał się odnośnie sytuacji Zalewskiego . W rozmowie z "Radio Romanista" powiedział, co sądzi o zachowaniu władz zespołu z Rzymu. Podkreślił także, że reprezentant Polski zawsze był lojalny wobec zespołu i z tego właśnie powodu nie powinien być tak źle traktowany przez Włochów.

"Znam Nicolę i jego rodzinę. Gdyby wszyscy zawodnicy Romy musieli udowodnić, kto jest najbardziej związany z klubem, to Zalewski byłby pierwszy. Kocha miasto, klub i barwy. Nie zrobił nic, co mogłoby uzasadnić odsunięcie go od składu. Nie rozumiem, dlaczego został odsunięty, to jest niewytłumaczalne. Źle o tym myślę. Roma to poważny klub i relacje międzyludzkie muszą być ważną kwestią. Przykro mi, bo jestem kibicem Romy" - przyznał.