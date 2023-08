Sensacyjna decyzja w klubie Polaków. Kibice nadal nie chcą w to uwierzyć

To nie były jedynie puste spekulacje. Jeszcze w tym tygodniu Leonardo Bonucci, latem niespodziewanie odsunięty od pierwszej drużyny Juventus Turyn, podpisze roczny kontrakt z Unionem Berlin. Przeprowadzka do Bundesligi to dla 36-letniego zawodnika prawdziwa rewolucja. Z Serie A związany był przez całą dotychczasową karierę, którą... zamierza zakończyć po obecnym sezonie. Ostatnim jej akordem ma być udział w finałach Euro 2024.