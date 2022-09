W poprzednim sezonie Walukiewicz musiał borykać się z kontuzją biodra i bardzo rzadko miał okazję do gry. Na dodatek jego drużyna, Cagliar Calcio, spadła do Serie B i wydawało się, że obrońca zniknie z radarów reprezentacji Polski.

Jednak w ostatnim dniu okienka transferowego Walukiewiczowi udało się wrócić do Serie A. Polak podpisał kontrakt z Empoli, które aktualnie zajmuje 14. lokatę w tabeli, z dorobkiem trzech punktów po czterech rozegranych spotkaniach

Jego powrót do Serie A to na pewno dobre wieści dla Czesława Michniewicza, ponieważ Walukiewicz to poważny kandydat do gry na środku obrony w reprezentacji Polski. Jeśli tylko będzie zdrowy i zdoła dojść do odpowiedniej formy, na pewno otrzyma szansę od selekcjonera "Biało-Czerwonych".