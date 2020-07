Sebastian Walukiewicz doczekał się prestiżowego wyróżnienia. Polski obrońca Cagliari Calcio został wybrany do jedenastki czerwca wśród piłkarzy do lat 21 z pięciu topowych lig Europy.

Nominacji dokonał portal "Whoscored", znany ze swoich zaawansowanych modeli matematycznych, dzięki któremu ocena każdego zawodnika jest podyktowana jego boiskowymi dokonaniami.

Walukiewicz znalazł się w linii defensywnej z naprawdę uznanymi nazwiskami - Trentem Alexandrem-Arnoldem z Liverpoolu FC, Matthijsem De Ligtem z Juventusu oraz Alphonso Daviesem z Bayernu Monachium.



Polski obrońca Cagliari uzyskał średnią ocen 7.23 w 10-stopniowej skali. W czerwcu Walukiewicz wywalczył sobie miejsce w wyjściowym składzie Cagliari, grając w wygranych spotkaniach ze SPAL oraz Torino.



Jesienią 20-letni zawodnik był jedynie rezerwowym, ale wiosną zaliczył już siedem spotkań w Serie A. Do Cagliari trafił latem zeszłego roku z Pogoni Szczecin.



Jedenastka czerwca piłkarzy U21 według "Whoscored":

D. Henderson (Sheffield United) - T. Alexander-Arnold (Liverpool FC), M. De Ligt (Juventus), S. Walukiewicz (Cagliari), A. Davies (Bayern) - O. Rodriguez (Leganes), W. McKennie (Schalke), M. Cuisance (Bayern) - M. Greenwood (Manchester United), M. Barrow (Bologna), P. Foden (Manchester City).

