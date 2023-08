Ścigali go 11 lat. Ekipa Polaków pomogła w ujęciu groźnego bandziora

Groźny bandyta zatrzymany po 11 latach poszukiwań. Zgubiła go miłość do futbolu i Napoli

Obecnie 60-latek przebywa w greckim areszcie i oczekuje na ekstradycję do Włoch . Po przetransportowaniu do kraju zostanie osadzony w więzieniu. Spędzi tam 14 lat i cztery miesiące. To wyrok za czyny, które zostały już osądzone. Niewykluczone, że w najbliższym czasie prokuratura sformułuje kolejne zarzuty .

"To, co go zdradziło, to jego pasja do piłki nożnej i do Napoli" - powiedział jeden z oficerów łącznikowych, cytowany przez agencję Associated Press.